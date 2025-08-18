ATP оновив свій рейтинг. Які позиції посідають українські тенісисти – читайте в цій новині на "Футбол 24+".

В рейтингу чоловічого тенісу відбулися зміни після результатів останніх тижнів.

Лідером ATP залишається Яннік Сіннер, другий – Карлос Алькарас, а трійку замикає Александр Звєрєв. Єдиною зміною в топ-10 є те, що "нейтральний" Карен Хачанов піднявся на 3 позиції в рейтингу і тепер посідає дев'яту сходинку.

1. Яннік Сіннер (Італія) – 11 480 очок

2. Карлос Алькарас (Іспанія) – 9 240

3. Александр Звєрєв (Німеччина) – 6230

4. Тейлор Фріц (США) – 5575

5. Джек Дрейпер (Великобританія) – 4440

6. Бен Шелтон (США) – 4280

7. Новак Джоковіч (Сербія) – 4130

8. Алекс Де Мінаур (Австралія) – 3545

9. Карен Хачанов (нейтральний) – 3240

10. Лоренцо Музетті (Італія) – 3235

Українські тенісисти також дізналися свої позиції в оновленій таблиці ATP. Найвище місце серед наших гравців посідає Віталій Сачко – він 222-й. Олег Приходько тепер 307-й, Олександр Овчаренко 378-й, В'ячеслав Бєлінський посідає 442-гу сходинку, Олексій Крутих – 450-ту. Ерік Ваншельбойм впав на 480-те місце, а замикає перелік українців у топ-500 Вадим Урсу, він – 490-та ракетка світу.

