Новий рейтинг ATP: українців немає навіть в топ-200, Алькарас продовжує гонитву за Сіннером, росіянин проліз в десятку
ATP оновив свій рейтинг. Які позиції посідають українські тенісисти – читайте в цій новині на "Футбол 24+".
В рейтингу чоловічого тенісу відбулися зміни після результатів останніх тижнів.
Лідером ATP залишається Яннік Сіннер, другий – Карлос Алькарас, а трійку замикає Александр Звєрєв. Єдиною зміною в топ-10 є те, що "нейтральний" Карен Хачанов піднявся на 3 позиції в рейтингу і тепер посідає дев'яту сходинку.
1. Яннік Сіннер (Італія) – 11 480 очок
2. Карлос Алькарас (Іспанія) – 9 240
3. Александр Звєрєв (Німеччина) – 6230
4. Тейлор Фріц (США) – 5575
5. Джек Дрейпер (Великобританія) – 4440
6. Бен Шелтон (США) – 4280
7. Новак Джоковіч (Сербія) – 4130
8. Алекс Де Мінаур (Австралія) – 3545
9. Карен Хачанов (нейтральний) – 3240
10. Лоренцо Музетті (Італія) – 3235
Українські тенісисти також дізналися свої позиції в оновленій таблиці ATP. Найвище місце серед наших гравців посідає Віталій Сачко – він 222-й. Олег Приходько тепер 307-й, Олександр Овчаренко 378-й, В'ячеслав Бєлінський посідає 442-гу сходинку, Олексій Крутих – 450-ту. Ерік Ваншельбойм впав на 480-те місце, а замикає перелік українців у топ-500 Вадим Урсу, він – 490-та ракетка світу.
