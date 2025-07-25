Новий бос Ред Булл виніс вердикт майбутньому Ферстаппена в команді: "Ми це вже продемонстрували"
Нещодавно призначений замість Крістіана Хорнера Лоран Мекіс оцінив перспективи Макса Ферстаппена в Ред Булл.
"Правда у тому, що Ред Булл дуже сильно віддані Максу. Ми це вже продемонстрували, надавши найкращу машину. Дати йому це – мрія кожного працівника Ред Булл.
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Ферстаппен – центральна фігура нашого проєкту, ключовий гравець, і нам потрібна його магія на треку. Він вже давно з командою та щоразу допомагає нам досягати нашої мети.
Я думаю, що наша команда має все для боротьби за чемпіонство. У нас є засоби. У нас є дух. І, що ще важливіше, у нас є таланти. Тож, коротко кажучи, так, я думаю, що у нас є все, щоб дати все найкраще нашим пілотам", – цитує Лорана Мекіса прес-служба Формули-1.
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