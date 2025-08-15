Купер Флегг, який став першим піком НБА драфту-2025, може вписати своє ім'я в історію.

НБА нещодавно оприлюднила графік матчів на важливі дати майбутнього сезону. Так, один із матчів Далласа, проти Голден Стейта, припаде на Різдво.

Легендарний тренер НБА зберіг посаду лише заради Стефа Каррі

Як повідомляє BasketNews, новачок Маверікс, Купер Флегг, який був першим піком драфту, може стати другим новачком, який зіграє на Різдво. До цього єдиним гравцем, який був топ-піком драфту і виступав на Різдво, був Леброн Джеймс у 2003 році.

Тоді "Король" видав ефектний перфоманс у складі Клівленда, набравши 34 очки та 6 передач, але його команда поступилась Орландо з рахунком 101:113 у овертаймі.

Нагадаємо, Флегг став першим вибором драфту-2025, приєднавшись до Даллас Маверікс. Цікаво, що новачок за контрактом зароблятиме майже стільки ж, скільки Леброн отримував у "праймові" часи.

Власник хокейної Кароліни придбає команду НБА за більш ніж чотири мільярди доларів