"Я думаю, він публічно заявив, що його не цікавить Формула-1. Це не моя робота – когось переконувати. Якщо мені потрібно переконувати пілота, то це не та людина.

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Ніколи не потрібно вмовляти гонщика Формули-1 сідати за кермо. Кожен сам вирішує для себе, але я точно не став би переконувати когось повертатися", – наводить слова Лоудона Racingnews365 з посиланням на The High Performance Podcast.

Нагадаємо, після того, як Ріккардо втратив місце в Рейсінг Буллз у 2024 році, його майбутнє неодноразово пов’язували з командою Каділлак у Формулі-1. Однак, за інформацією ЗМІ, гонщик вважає свою кар'єру завершеною та не бажає повертатися в автоспорт. Варто відзначити, що Даніель Ріккардо є восьмиразовим переможцем Гран-прі Формули-1.

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