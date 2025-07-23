Спортсмену стало погано на вершині легендарного підйому Мон Вонту, повідомляє TV2. Після фінішу Йоханессен знепритомнів, його підключили до апарату штучної вентиляції легень. Норвежець покинув змагання в автомобілі швидкої допомоги.

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Стало відомо, що причиною втрати свідомості Йоханнессена були проблеми зі шлунком. Через них у 25-річного велогонщика виникли спазми, які утрудняли дихання. Варто відзначити, що сходження на Мон Вонту вважається одним з найскладніших у Тур де Франс. У 1967 році англієць Том Сімпсон втратив свідомість та помер за два кілометри від цієї вершини.

До слова, наразі Тобіас Йоханессен посідає восьме місце у загальному заліку перегонів, він відстає від лідера, Тадея Погачара на 17 хвилин і 1 секунду.

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