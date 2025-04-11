Після перемоги на Гран-прі Японії чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен заявив, що якби він їхав за кермом боліда Макларен, то його б "не побачили", настільки високою є швидкість MCL39. Ландо Норріс поспішив відповісти нідерландцю.

"Я не проти, він може говорити, що хоче. Мені байдуже, чесно кажучи. Кожен має право вірити у своє. Я вважаю, що ми з Оскаром Піастрі хороші пілоти. Можливо, Макс кращий у деяких аспектах, але не в усьому.

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Я поважаю Макса, але знаю, що деякі його слова не відповідають дійсності. Якщо він хоче – може приїхати й перевірити наш болід у будь-який момент. Я із задоволенням подивлюся на його розчарування після заїзду.

Макс і Ред Булл добре попрацювали з автомобілем, який, за їхніми словами, має проблеми. Але ми теж знаємо, наскільки важко керувати нашою машиною. Вона швидка, ми це визнаємо, і знаємо, про що говорять інші. Але ми також припускаємось помилок і маємо вдосконалитися в окремих сферах", – цитує Норріса Racingnews365.

Нагадаємо, після трьох етапів Ландо випереджає Ферстаппена в загальному заліку на одне очко. У Кубку конструкторів Макларен відірвався від Ред Булл вже на 50 пунктів.

Цікаво, що британська стайня жодного разу не вигравала Гран-прі Бахрейну, який відбудеться вже 13 квітня – востаннє команда була подіуму у 2010 році, коли Льюїс Хемілтон фінішував третім.

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