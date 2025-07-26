Відбулися кваліфікаційні перегони Гран-прі Бельгії. Результат та звіт про них – у цій новині "Футбол 24+".

Ландо Норріс з Макларена став переможцем кваліфікації Гран-прі Бельгії. Він у першій трійці залишив позаду себе партнера по команді Оскара Піастрі, а також Шарля Леклера з Феррарі.

Ферстаппен обігнав Піастрі, Норріс виграв боротьбу в Леклера, провал Хемілтона – спринт Гран-прі Бельгії

У недільну гонку четвертим піде Макс Ферстаппен з Ред Булл. Його партнер Юкі Цунода показав лише сьомий результат.

Після першого сегмента з боротьби вибули Фернандо Алонсо і Ланс Стролл з Астон Мартін, Андреа Кімі Антонеллі з Мерседеса, Франко Колапінто з Альпін, а також Льюїс Хемілтон з Феррарі.

Після другого сегмента кваліфікація завершилася для Естебана Окона та Олівера Бермена з Хаас, П’єра Гаслі з Альпін, Ніко Хюлькенберга з Заубера та Карлоса Сайнса з Вільямса.

Нагадаємо, що спринт-кваліфікація Гран-прі Бельгії завершилася перемогою Макса Ферстаппена.

Піастрі побив рекорд Гран-прі Бельгії, залишивши позаду легендарне досягнення Хемілтона