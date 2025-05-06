"Все було добре. Він бореться жорстко. Це його справа, але ж він сам собі зіпсував гонку. Він руйнує їх. Це було не дуже розумно з його боку.

"Зробіть собі перерву на чай": Хемілтон вилаяв Феррарі під час Гран-прі Маямі

Ймовірно, він міг фінішувати третім, але він цього не зробив через те, що сталося. Так, він бореться – цього завжди очікують, але це вже його справа", – цитує Норріса Motorsport.

Нагадаємо, Ферстаппен на Гран-прі Маямі стартував із поул-позишн, однак одразу ж опинився під тиском з боку дуету Макларена. В першому повороті Норріс йшов пліч-о-пліч з Максом, що змусило британця зміститися та втратити позиції. Цим скористався Оскар Піастрі, який вийшов уперед і розпочав погоню за нідерландцем. Згодом Норріс також вступив у боротьбу з Ферстаппеном і знову зіткнувся з жорстким опором. Втім, цього разу пілот Макларена прорвався вперед і фінішував другим.

Пілоти Формули-1 провели заїзд на LEGO-болідах – відео "шалених" перегонів