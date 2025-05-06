Норріс розніс Ферстаппена після Гран-прі Маямі: "Він руйнує власні гонки"
Пілот Макларена Ландо Норріс розкритикував стиль захисту Макса Ферстаппена, заявивши, що агресивні маневри суперника шкодять передусім йому самому.
"Все було добре. Він бореться жорстко. Це його справа, але ж він сам собі зіпсував гонку. Він руйнує їх. Це було не дуже розумно з його боку.
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Ймовірно, він міг фінішувати третім, але він цього не зробив через те, що сталося. Так, він бореться – цього завжди очікують, але це вже його справа", – цитує Норріса Motorsport.
Нагадаємо, Ферстаппен на Гран-прі Маямі стартував із поул-позишн, однак одразу ж опинився під тиском з боку дуету Макларена. В першому повороті Норріс йшов пліч-о-пліч з Максом, що змусило британця зміститися та втратити позиції. Цим скористався Оскар Піастрі, який вийшов уперед і розпочав погоню за нідерландцем. Згодом Норріс також вступив у боротьбу з Ферстаппеном і знову зіткнувся з жорстким опором. Втім, цього разу пілот Макларена прорвався вперед і фінішував другим.
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