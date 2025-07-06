Відбулась вирішальна гонка Гран-прі Великої Британії на легендарному треку Сільверстоун. Ще під час прогрівочного кола деякі пілоти вирішили перевзутися на хард, щоб бути готовими до дощу.

Ферстаппен повторив досягнення Феттеля у Ред Булл за поулами, але обидва сильно програють Хемілтону

Вже після двох кіл Ліам Лоусон і Франко Колапінто зійшли з гонки. Після цього прикро вилетів і Габріель Бортолетто з Кік Заубер. Під час 9 кола почався рясний дощ, що змусило команди змінювати тактику на гонку. Ферстаппен після чудового старту поступився першим місцем Піастрі, а потім його ненадовго обійшов Ландо Норріс.

Погодні умови значно погіршили не лише стан траси, але й видимість для пілотів. Зокрема гонщик Феррарі Шарль Леклер потрапив у калюжу, через що його засліпила вода і він вилетів з траси, втративши одразу декілька позицій. Далі з гонки вибув ще один пілот Рейсінг Буллз – болід Ісака Аджара серйозно постраждав після зіткнення з Андреа Кімі Антонеллі, який теж зійшов згодом.

На 21-му колі гума серйозно підставила Макса Ферстаппена під час спроби обігнати Оскара Піастрі: нідерландець вилетів з траси на повороті й ледь не втратив місце в топ-10. Пілот Макларен отримав штраф 10 секунд за епізод перед цим моментом.

Неочікувано за третє місце з Льюїсом Хемілтоном боролися Стролл та Хюлькенберг. В підсумку третім прийшов саме Ніко, який до цього ніколи не підіймався на подіум у Формулі-1. Першим фінішував Ландо Норріс, який випередив свого партнера по Макларен, Оскара Піастрі.

Ферстаппен отримав приз за поул Гран-прі Великої Британії з рук Моурінью