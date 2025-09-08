Пілот команди Макларен Ландо Норріс на Гран-прі Італії, який відбувся в неділю, 7 вересня, фінішував другим. Вище за нього в підсумковому протоколі розташувався лише Макс Ферстаппен із Ред Булл.

Норріс, залишившись без перемоги у перегонах, відзначився історичним рекордом на колі. Кільце в Монці він подолав за 1:20,901. Сталося це під завісу перегонів, на останньому колі, коли він повернувся на трасу після піт-стопу та їхав на свіжій гумі.

Автором попереднього досягнення був Рубенс Баррікелло. Він на боліді Феррарі у 2004 році показав у Монці час на одному колі 1:21,046. Результат бразильця тримався 21 рік.

