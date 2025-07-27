Еміліано Варгас (15-0, 13 КО) жорстко нокаутував 34-річного Александра Еспінозу (20-4-1, 9 КО) з Еквадору в дебюті двобою.

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Вже на 35-й секунді боксерського поєдинку рефері зафіксував перемогу американця.

Еміліано Варгас вважається експертом зі швидкісних нокаутів. Він часто перемагає суперників у стартових раундах поєдинків.

Додамо, що Еміліано – син Фернандо Варгаса (26-5, 22 КО). Його батько був чемпіоном WBA та IBF у середній вазі, боксував з Шейном Мозлі, Феліксом Трінідадом та Оскаром Де Ла Хоєю.

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