Алла Белінська отримала почесне визнання за підсумками першого осіннього місяця 2025 року.

Українка Алла Белінська у вересні стала чемпіонкою світу з вільної боротьби у ваговій категорії до 72 кілограмів.

Збірна України з боротьби посіла друге місце на чемпіонаті Європи-2025 у медальному заліку

Белінська у фіналі змагань, що відбулися у Загребі (Хорватія), здобула впевнену перемогу над представницею Туреччини Несрін Баш.

Найкращим тренером України у вересні 2025 року став Юрій Дячок – особистий наставник Алли Белінської, який підготував спортсменку до тріумфу на світовій арені, інформує НОК України.

Крім того, за вагомий внесок у підготовку найкращої спортсменки вересня відзначено Асоціацію спортивної боротьби України та Центральний спортивний клуб Збройних Сил України.

