Національний олімпійський комітет Італії звернувся з проханням відмінити всі спортивні змагання, заплановані на день поховання Папи Римського Франциска.

Президент НОК Італії Джованні Малаго закликав всі спортивні організації скасувати заплановані на суботу події та вшанувати пам’ять Папи Римського хвилиною мовчання під час змагань протягом тижня, повідомляє Inside the game.

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Таким чином, 26 квітня не відбудуться три поєдинки Серії А – найвищого футбольного дивізіону Італії. Відомо, що національні федерації велоспорту, плавання, баскетболу та волейболу вже підтвердили призупинення змагань. Інші спортивні організації також підтримають це рішення.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер у понеділок, 21 квітня. Понтифіку було 88 років.

Addio a Papa Francesco. Oggi gare sospese in onore del Pontefice tifoso e amante dello sport.



Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò: “Il Santo Padre ha illuminato le nostre coscienze dimostrando costantemente la sua vicinanza al nostro mondo”.



https://t.co/sZJgz2XM8G pic.twitter.com/BEevb4iSRk — CONI (@Coninews) April 21, 2025

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