37-річна Лаура Зігемунд вдруге у кар'єрі вийшла до чвертьфіналу на турнірах серії Grand Slam. Вперше в 1/4 фіналу мейджора вона зіграла 2020 року на Ролан Гаррос, на Вімблдоні-2025 вона це досягнення повторила.

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Зігемунд стала найстаршою тенісисткою, яка вийшла у свій дебютний чвертьфінал на Вімблдоні. До цього таке досягнення належало ще одній представниці Німеччини Татьяні Марії. Вона у 2022 році вперше зіграла у чвертьфіналі Вімблдону у віці 34 років.

Путівку до півфіналу Зігемунд розіграє у зустрічі з білорускою Аріною Соболенко, яка є прихильницею президента своєї батьківщини Алєксандра Лукашенка.

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