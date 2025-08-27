Відбулися три перші поєдинки чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловіків. Результати та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Євробаскет-2025, чоловіки, 1-й тур

Група В

Велика Британія – Литва – 70:94 (15:23, 18:18, 17:24, 20:29)

Чорногорія – Німеччина – 76:106 (20:24, 23:22, 12:33, 21:27)

Група А

Чехія – Португалія – 50:62 (10:13, 19:19, 11:13, 10:17)

Донька віце-президента ФБУ стала чемпіонкою Європи в складі збірної Іспанії – FIBA вважає її росіянкою

Збірна Литви у стартовій зустрічі Євробаскету-2025 здобула переконливу перемогу над командою Великої Британії. Представники Балтії поступово нарощували свою перевагу у рахунку – вона у підсумку склала 24 очки.

Також у групі В команда Німеччини, чинний бронзовий призер турніру, не відчув ніяких проблем у зустрічі зі збірною Чорногорії. Підсумковий відрив німців у 30 очок красномовно говорить про їхню перевагу над балканцями.

У групі А збірна Португалії переграла Чехію та зробила хорошу заявку на вихід до плей-офф. Нагадаємо, що до 1/8 фіналу вийдуть по чотири найкращі команди з шести учасників кожної групи попереднього етапу.

Євробаскет-2025 проводиться у чотирьох містах континенту – Тампере (Фінляндія), Ризі (Латвія), Катовіце (Польща) та Лімассолі (Кіпр).

"Неприємно, коли обіцяють, а в останній момент зістрибують": Багатскіс розкрив деталі неприїзду Михайлюка та Леня