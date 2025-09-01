Євробаскет-2025, чоловіки

Група В

Швеція – Чорногорія – 81:87 (15:18, 19:22, 31:24, 16:23)

Німеччина – Велика Британія – 120:57 (32:19, 26:12, 30:9, 32:17)

Група А

Естонія – Туреччина – 64:84 (13:25, 14:21, 22:19, 15:19)

Збірна Чорногорії у трьох перших зустрічах групової стадії зазнала поразок. Такі результати ставили під сумнів шанси команди на потрапляння у топ-4 групи В та вихід у плей-оф. Але переможна гра зі шведами повернула чорногорців до кола претендентів на продовження боротьби. Ключовою для перемоги Чорногорії стала завершальна чверть поєдинку, яку балканці виграли з перевагою у сім очок.

У тій самій групі В збірна Німеччини здобула четверту перемогу поспіль. Цього разу над командою Великої Британії, яка у протистоянні з Бундестім виглядала статистом – поступилася з різницею у шалені 63 очка. Це більше, ніж розгром!

У групі А також вчетверте, як і Німеччина, перемогла збірна Туреччини. Вона здобула впевнену звитягу над Естонією, яка тепер у завершальному матчі проти Португалії спробує захистити свою поточну позицію у першій четвірці та пробитися у плей-офф.

