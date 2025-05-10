Зіграно матчі другого ігрового дня в елітному дивізіоні чемпіонату світу 2025 з хокею. Звіт читайте на "Футбол 24+".

ЧС-2025, елітний дивізіон, 1 тур

Група А

Австрія – Швеція – 2:4

Шайби: Баумгартнер, 25:30, Каспер, 52:26 – Зібанеджад, 33:26, Бродін, 57:41, Зінаджад, 57:53, Веннберг, 58:38

Група В

Німеччина – Угорщина – 6:1

Шайби: Кахун, 10:34, 59:01, Шаманськи, 16:09, Калбі, 34:09, Тіффельс, 39:44, Ельх, 45:54 – Амбгрус, 49:51

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Збірна Швеції здобула вольову перемогу над командою Австрії, забивши переможні голи в останні хвилини зустрічі. Австрійці першими відкрили рахунок у матчі та вигравали за вісім хвилин до кінця, проте господарі турніру спромоглися закинути дві шайби у останні 12 секунд гри.

В іншому матчі чемпіонату світу Німеччина впевнено розібралася зі збірною Угорщини. Дублем відзначився Домінік Кахун, угорці змогли закинути лише одну шайбу наприкінці зустрічі.