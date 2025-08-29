Відбулися матчі третього ігрового дня на Євробаскеті-2025. Результати та звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24+".

Євробаскет-2025, чоловіки, 2-й тур

Група В

Німеччина – Швеція – 105:83 (27:17, 32:25, 25:24, 21:17)

Литва – Чорногорія – 94:67 (26:15, 21:13, 19:17, 28:22)

Група А

Туреччина – Чехія – 92:78 (21:27, 24:10, 27:25, 20:16)

В групі А чемпіонату Європи зустрілися Німеччина та Швеція. "Бундестім" впевнено виграв перші дві чверті та пішов на перерву за комфортної переваги у 17 балів. Далі німці збавили оберти, але все одно виграли дві наступні десятихвилинки. В підсумку, Німеччина здобула другу поспіль перемогу на цьогорічному Євробаскеті.

В іншому матчі групи А Литва грала з Чорногорією. Прибалти з самого початку лідирували в рахунку та розгромно виграли перші дві чверті. Чорногорці провели непоганий третій період, але все одно поступилися 17:19. Поєдинок завершився впевненою звитягою фаворитів – 94:67.

В поєдинку групи В Туреччина впевнено здолала Чехію – 92:78. Втім, матч почався невдало для турків, їхні суперники виграли першу чверть у 6 очок. Проте підопічні Ергіна Атамана змогли відігратися вже у наступній десятихвилинці та навіть вирватися вперед на 8 балів. Надалі Туреччина зберегла свою перевагу та здобула другу перемогу на турнірі.

