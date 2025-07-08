"Після ретельного і тривалого процесу пошуку ми раді оголосити Майка Брауна новим головним тренером Нью-Йорк Нікс. Майк тренував на найвищому рівні у нашому виді спорту та приносить із собою чемпіонське ДНК.

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Його досвід у фіналах НБА, чотири здобуті титули як асистента, а також вміння розвивати гравців допоможуть нам у прагненні принести чемпіонство до Нью-Йорка для наших уболівальників", – заявив президент Нью-Йорк Нікс Леон Роуз в офіційній заяві для прес-служби.

Додамо, що Майк Браун двічі ставав тренером року в НБА: у 2009 році на чолі Клівленд Кавальєрс, а також у 2023 році за результати із Сакраменто Кінгз.

Welcome, Coach Mike Brown! pic.twitter.com/UC8tigtjzi — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) July 7, 2025

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