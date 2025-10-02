Форвард Маямі Нікола Йовіч домовився про нову угоду з клубом.

Форвард Маямі Нікола Йовіч та клуб досягли домовленості щодо продовження співпраці. Як інформує ESPN, 22-річний сербський баскетболіст найближчим часом підпише новий контракт на 4 роки, загальною вартістю 62,4 мільйона доларів.

Минулого сезону Йовіч зіграв 46 матчів регулярного чемпіонату НБА, в середньому набираючи 10,7 очка, 3,9 підбирання та 2,8 передачі.

Для нього сезон-2025/26 стане вже четвертим у лізі. Йовіч був обраний Маямі на драфті-2022 під 27-м номером.

Нагадаємо, що Нікола Йовіч нещодавно приймав зі збірною Сербії участь в Євробаскеті-2025, де завершив виступи у 1/8 фіналу, поступившись Фінляндії.

