У лізі вирішили замість Матчу всіх зірок провести у 2026 році міжнародний захід, присвячений Олімпіаді.

Як повідомило ESPN, у Національній хокейній лізі вже ухвалено рішення про проведення у 2026 році міжнародного заходу перед зимовими Олімпійськими іграми – він замінить традиційний Матч усіх зірок.

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Місцем проведення івенту стане UBS Arena, яка є домашньою для клубу Нью-Йорк Айлендерс.

Комісар НХЛ Гарі Беттман раніше заявляв, що ліга переглядає свої плани щодо Матчу всіх зірок після успіху міжнародного турніру 4 Nations Face-Off, який відбувся на початку цього року. Ідея була в тому, щоб використати Нью-Йорк як відправну точку до Мілана, звідки хокеїсти одразу ж вирушать на Олімпіаду.

За словами Беттман, UBS Arena отримає право на проведення аналогічного заходу і 2027 року. Ймовірно, це буде щось уже у форматі нового Матчу всіх зірок НХЛ.

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