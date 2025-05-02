Сьогодні, 2 травня, відбулися чотири матчі в межах першого раунду Кубка Стенлі. Дивіться результати та звіт про них на "Футбол 24+".

НХЛ 2024/25, плей-офф

Едмонтон Ойлерз – Лос-Анджелес Кінгс – 6:4 (3:2, 2:1, 1:1) (рахунок у серії – 4:2)

Оттава Сенаторз – Торонто Мейпл Ліфс – 2:4 (0:1, 1:1, 1:2) (рахунок у серії – 2:4)

Міннесота Вайлд – Вегас Голден Найтс – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) (рахунок у серії – 2:4)

Колорадо Евеланш – Даллас Старз – 7:4 (2:0, 1:4, 4:0) (рахунок у серії – 3:3)

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У ніч на 2 травня визначилися відразу три учасники другого раунду Кубка Стенлі сезону-2024/25. Едмонтон у матчі з 10 шайбами виніс Лос-Анджелес і вже четвертий рік поспіль вибив каліфорнійців в плей-офф. Варто зазначили, що Ойлерз закрили серію з Кінгз, вигравши чотири поспіль зустрічі після двох поразок на старті.

Торонто у канадському дербі пройшов Оттаву. Гості закрили серію у шести зустрічах і в другому раунді Кубка Стенлі зіграють проти Флориди.

Також не став відкладати на потім питання щодо переможця серії Вегас. У шостому матчі Найтс з перевагою в одну шайбу здолали Міннесоту і в наступному турі боротимуться з Едмонтоном.

У ще одному матчі Колорадо зумів перестріляти Даллас. Чотирьох шайб Старз виявилось замало, щоб зламати опір Евеланш – на команди чекає сьомий поєдинок.

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