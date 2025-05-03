Сьогодні, 3 травня, відбувся черговий поєдинок в межах першого раунду Кубка Стенлі. Читайте звіт про нього на "Футбол 24+".

НХЛ 2024/25, плей-офф

Сент-Луїс Блюз – Вінніпег Джетс – 5:2 (1:0, 4:1, 0:1) (рахунок в серії – 3:3)

НХЛ, плей-офф: Торонто виніс Оттаву у канадському дербі, Едмонтон знову вибив Лос-Анджелес, заруба Далласа і Колорадо

У шостому матчі плей-офф НХЛ Сент-Луїс на арені Ентерпрайз-центр розгромив Вінніпег. Вирішальним став другий період, в якому представники штату Міссурі відвантажили у ворота канадців одразу 4 шайби.

Сент-Луїс здобув 15-ту домашню перемогу поспіль з урахуванням регулярки та плей-офф і повторив досягнення Лос-Анджелес Кінгз сезону-2012/13. Це четвертий результат історії НХЛ. Рекорд ліги належить Філадельфії Флайєрз – в сезоні-1975/76 вона здобула 24 домашні перемоги (разом з іграми Кубка Стенлі).

Варто згадати й про голкіпера Вініпега Коннора Хеллебайка. Він був замінений по ходу матчу та відзначився черговим антидосягненням. Американець став лише третім воротарем в історії плей-офф Кубка Стенлі, який пропустив 4+ шайби у 7 виїзних матчах поспіль.

Вирішальний сьомий матч відбудеться у Вінніпегу 5 травня.