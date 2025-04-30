Відбулися чергові матчі в плей-офф НХЛ. Результати та звіт про них читайте на "Футбол24+".

Плей-оф НХЛ. Перший раунд

Кароліна – Нью-Джерсі – 5:4 ОТ (0:3, 4:1, 0:0, 1:0)

Кароліна виграла серію 4:1

Торонто – Оттава – 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)

Торонто веде у серії 3:2

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Вегас – Міннесота – 3:2 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 1:0)

Вегас веде у серії 3:2

Лос-Анджелес – Едмонтон 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Едмонтон веде у серії 3:2

Перша команда регулярного чемпіонату Кароліна дотисла Нью-Джерсі в овертаймі та пробилася в наступний раунд Кубка Стенлі."Урагани" влаштували справжній камбек в другому періоді після того, як на табло було 0:3, й перемогли в серії з рахунком 4:1.

В канадській парі Оттава не дозволила Торонто закінчити серію в п'ятому матчі, розгромивши суперників з рахунком 4:0.

Вегас вирвався вперед у серії проти Міннесоти завдяки перемозі в овертаймі. Ґолден Найтс можуть закінчити протистояння вже в шостому матчі.

Едмонтон в третьому періоді добив Лос-Анджелес з рахунком 3:1 і повів в серії.