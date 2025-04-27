Триває перший раунд плей-офф НХЛ. Результати матчів та звіт про них читайте у цій новини.

НХЛ 2024/25, плей-офф

Флорида – Тампа-Бей – 1:5

Шайби: М. Ткачук, 3 – Пойнт, 18, Пол, 34, Генцел, 41, Гленденінг, 55, Сіреллі, 56 (порожні)

Флорида веде в серії 2:1

Міннесота – Вегас – 3:4 у овертаймі

Шайби: Россі, 11, Фоліньо, 22, Сперджен, 51 – Теодор, 7, Руа, 25, Гертл, 31, Барбашев, 60+18

Нічия 2:2 в серії

Оттава – Торонто – 4:3 у овертаймі

Шайби: Штюцле, 10, Пінто, 15, Перрон, 48, Сандерсон, 60+18 – Таварес, 20, Найз, 31, Екман-Ларссон, 55

Торонто веде в серії 3:1

Колорадо – Даллас – 4:0

Шайби: О'Коннор, 13, Маккіннон, 20, Ландескуг, 34, Жирар, 51

Нічия 2:2 в серії

У дербі Флориди рідний лід стає "прокляттям". Тампа програла обидва домашні матчі, зате на виїзді відразу розгромила Пантерс з рахунком 5:1. Метью Ткачук швидко вивів Флориду вперед, однак потім чинні чемпіони НХЛ розвалились. Інтрига в серії живе.

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Ще "щільніше" в парі Міннесоти та Вегаса. У четвертому матчі команди влаштували веселу перестрілку, яка дійшла до овертаймів. На жаль, долю зустрічі вирішив росіянин – Ванька Барбашев приніс перемогу Вегасу.

Оттава не дала себе свіпнути в канадському дербі проти Торонто. Сенаторс вели 2:0, потім 3:2, але втрачали перевагу. У овертаймі Сандерсон таки вирвав перемогу для столичної команди.

Колорадо розбив Даллас і зрівняв рахунок в серії. Головна подія цієї гри – шайба + асист Габріеля Ландескуга. Капітан Колорадо пропустив майже три роки через важку травму коліна, але поступово повертається. Востаннє швед забивав у НХЛ 1041 день тому у переможному фіналі 2022-го!