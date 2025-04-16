Відбулось одразу кілька матчів регулярного сезону НХЛ, в яких стали відомі усі учасники плей-офф від Заходу.

За підсумками ігрового дня Міннесота та Сент-Луїс гарантували собі місця wild-card Західної конференції. Міннесота зустрінеться в першому раунді плей-офф із Вегасом, а Сент-Луїс – проти Вінніпега. Раніше стало відомо про пари Даллас – Колорадо і Лос-Анджелес – Едмонтон.

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На Сході інтрига досі зберігається. Монреаль та Коламбус поборються за друге місце у wild-card конференції (обом залишилось зіграти по 1 матчу). Канадіенс необхідно набрати хоча б 1 бал у грі з Кароліною (випереджають Коламбус на 2 очки), аби гарантувати собі плей-оф та протистояння з Вашингтоном у першому раунді.

Додамо, що Торонто вперше в історії виграв Атлантичний дивізіон та зіграє з Оттавою в першому раунді. Тампа-Бей у стартовому раунді зіграє з Флоридою, а Кароліна – з Нью-Джерсі.

Регулярний сезон НХЛ

Бостон – Нью-Джерсі – 4:5 (овертайм)

Баффало – Торонто – 0:4

Оттава – Чикаго – 3:4 (овертайм)

Філадельфія – Коламбус – 0:3

Тампа-Бей – Флорида – 5:1

Нью-Йорк Айлендерс – Вашингтон – 1:3

Сент-Луїс – Юта – 6:1

Міннесота – Анахайм – 3:2 (овертайм)

Калгарі – Вегас – 5:4 (буліти)

Сіетл – Лос-Анджелес – 5:6

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