36-річна українська плавчиня Наталія Жукова на чемпіонаті світу з фридайвінгу розділила перше місце у зануренні з постійною вагою в ластах – завершальному виді змагань.

Жаркова та італійка Алессія Зеккіні показали результат 105 метрів. Він став найкращих серед всіх учасниць та приніс плавчиням золоті нагороди. Ще одна українка Катерина Садурська з результатом 83 метри посіла у зануренні в ластах 11-ту позицію.

Наталія Жаркова стала чемпіонкою світу 2025 року у всіх трьох дисциплінах, у яких змагалась, а саме – пірнанні з постійною вагою з моноластом, вільному зануренні та у зануренні з постійною вагою в ластах.

