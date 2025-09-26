Катерина Садурська стала найкращою у вправі CWBF (постійна вага з біластами).

Українська фрідайверка Катерина Садурська стала володаркою другої золотої медалі на чемпіонаті світу, який проходить на Кіпрі під егідою Міжнародної асоціації розвитку фрідайвінгу (AIDA). Вона перемогла у зануренні з постійною вагою з біластами, повідомляє Федерація підводного спорту та підводної діяльності України

Українка вдруге за місяць стала чемпіонкою світу з фридайвінгу – відомо, як таке стало можливим

Переможний результат Садурською – 97 метрів. Катерина виграла лише один метр у американки Енчанте Галлардо. Угорка Жофія Торучік посіла третє місце, показавши результат 92 метри.

Раніше Садурська перемогла в зануренні з постійною вагою без ластів серед жінок. Українка є лідеркою загального заліку ЧС за сумою двох дисциплін.

Нагадаємо, що Садурська є світовою рекордсменкою в зануренні з постійною вагою без ластів з результатом 84 метри.

Загальний залік ЧС-2025 з підводного спорту AIDA

