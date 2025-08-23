"Я спілкувався з усіма. Скажу, що ніколи в житті стільки не розмовляв з гравцями влітку. Я завжди кажу гравцям – ви скажіть "так" чи "ні", мене мало цікавлять причини.

Лідер збірної України з баскетболу зробив заяву щодо значення ігор за національну команду: "До цього не стежив"

Якщо хтось не хоче грати – які там у нього на це причини, великої ролі не має. Це його бізнес. Для мене це все другорядне. Мене як тренера цікавить, який гравець буде у мене в залі.

Неприємно, коли мені обіцяють, що приїдуть, і потім в останній момент зістрибують. Ми були готові і Федерація була готова йти на всі поступки: для когось були готові навіть родину запрошувати до Риги, сплатити проживання. Федерація виконала величезну роботу, були отримані всі страховки з усіх ліг, все було застраховано, все було на вищому професійному рівні. Треба було взяти ще одного тренера і тоді би хтось приїхав. Це трошки сарказм, звісно. Всі ж знають, про що мова.

Для мене є люди, про яких я взагалі забув, навіть вітатися не буду, через їхні вчинки, які для мене неприпустимі. Будь-який гравець приїжджає представляти свою країну, представляти себе. І неважливо, який тренер. Гравець представляє себе в збірній своєї країни, в якій він вчився грати в баскетбол", – сказав Багатскіс в інтерв'ю basketballua.

Нагадаємо, Святослав Михайлюк, Олексій Лень та Дмитро Скапінцев не приїхали до розташування збірної України на матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027, попри виклик від головного тренера.

Україна здолала Словаччину та виграла групу пре-кваліфікації ЧС-2027 з баскетболу – рекордна результативність Ковляра