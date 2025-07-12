Непереможного чемпіона з боксу звільнили у США з-під варти – він побив свою дівчину
Джервонта Девіс вийшов на свободу після арешту.
Американський боксер Джервонта Девіс, який володіє чемпіонським поясом WBA у легкій вазі та не має у своїй кар’єрі поразок (30 перемог та одна нічия), завершив своє перебування у виправному центрі округа Маямі-Дейд американського штату Флорида, повідомляє Source of Boxing.
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Девіс був заарештований 11 липня. Його вже вдруге звинуватили у побитті дівчини. Вперше таке сталося у 2022 році. Тоді дівчина згодом відмовилась від свідчень дощо домашнього насилля з боку боксера.
Нагадаємо, що у 2023 році Джервонта отримав умовний термін через ДТП.
1 березня цього року Джервонта Девіс розписав нічию проти Ламонта Роуча. Реванш має відбутися 16 серпня у Вас-Вегасі.
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