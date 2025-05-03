Український чемпіон WBC International Андрій Новицький (14-0, 10 КО) вже знає, що на нього чекає у найближчому поєдинку.

Новицький та Усик / Фото зі соцмереж

Наступним суперником непереможного українця стане 40-річний перуанець Девід Зегарра (35−12−1, 22 КО). 10-раундовий бій відбудеться 23 травня в Мелроузі, США.

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Новицький востаннє виходив на ринг у грудні минулого року в рамках андеркарду реваншу Усик – Ф'юрі. Тоді 29-річний українець переміг мексиканця Едгара Раміреза одноголосним рішенням суддів за підсумками 10 раундів та захистив титул WBC International у надважкій вазі.

Зегарра не бився понад рік. У квітні 2024-го перуанський ветеран технічним нокаутом у другому раунді поступився румуну Міхайові Ністору.