Український боксер, бронзовий призер Олімпіади-2012 у Лондоні Тарас Шелестюк (20-0-1, 14 КО) тріумфально повернувся на ринг після перерви довжиною в 3 роки.

Тарас Шелестюк, який виступає у напівсередній вазі (до 69 кг), успішно повернувся на ринг у бою з американцем Роддрікусом Лівсі (12-5-1, 9 КО).

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Для перемоги знадобилось лише два раунди. У другому Тарас загнав суперника в кут рингу та ефектним боковим з лівої відправив суперника на канвас.

Нагадаємо, що останній до сьогодні офіційний поєдинок Шелестюка відбувся в березні 2022 року. Тоді судді не визначили переможця в близькому бою з венесуельцем Габріелем Маестро. У 2011 році Тарас ставав чемпіоном світу, а на Олімпіаді в Лондоні здобув бронзову нагороду.