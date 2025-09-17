Український боксер Даніель Лапін відмовився від бою з британцем Троєм Джонсом.

Напочатку листопада у Манчестері мав відбутися бій між Даніелем Лапіним та Троєм Джонсоном. Утім, як повідомляє Queensberry Promotions, поєдинку не буде.

Даніель Лапін (12-0, 4 КО) відмовився від бою через травму. Українця замінить 34-річний британець Ліам Кемерон (23-7-1, 10 КО). Востаннє Лапін виходив на ринг у липні. Тоді він переміг Льюїса Едмондсона (11-1, 3 КО) за рішенням суддів.

До слова, Лапін – володар чемпіонських поясів IBF Intercontinental, WBA Continental та WBO International у напівважкій вазі. У бою проти Джонсона Даніель мав захистити титул.

