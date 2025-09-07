Поєдинок проходив у рамках благодійного вечора в Шептицькому (Львівська область). 26-річний Гриців вже у першому раунді провів серію нокдаунів супернику з Чехії, після чого Пейсар впав на канвас рингу та не зміг продовжити поєдинок.

Усик дізнався рішення WBO щодо захисту титулу – відомо, за яких умов він може його втратити

Рефері одразу зупинив бій, зафіксувавши нокаут ще в першому раунді. У ще одному поєдинку український боксер середньої ваги Максим Молодан (10-1, 6 КО) розібрався з угорцем Каролі Ботоша (3-5, 3 КО), який погодився прийняти поєдинок на короткому попередженні. Двобій завершився в третьому раунді, коли Ботоша відмовився продовжувати.