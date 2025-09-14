Абсолютний чемпіон світу в другій легкій вазі Наоя Іноуе (31-0, 27 КО) та тимчасовий чемпіон світу WBA Муроджон Ахмадалієв (14-2, 11 КО) зустрілися у титульному поєдинку в Нагої (Японія).

Боксери провели всі 12 раундів. Іноуе майже весь час домінував, але здобути дострокову перемогу не зміг – Ахмадалієв витримав усі удари японця.

У підсумку доля бою була вирішена суддями. Вони одноголосно віддали перемогу Іноуе – 117-111, 118-110, 118-110.

Для Наої це був вже третій поєдинок у 2025 році. У попередньому бою 4 травня в Лас-Вегасі японець провів захист титулів, здобувши перемогу над Рамоном Карденасом технічним нокаутом у 8-му раунді.

Муроджон Ахмадалієв також у травні цього року здобув перемогу над мексиканцем Луїсом Кастільйо.

