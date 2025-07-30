Шакур Стівенсон поділився емоціями від перемоги Олександра Усика в поєдинку з Даніелем Дюбуа.

Американський боксер Шакур Стівенссон (24-0, 11 КО) пригадав виступи українця Усика у важкій вазі, де він свого часу був абсолютним чемпіоном світу, як і в надважкому дивізіоні зараз.

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"Цей чувак, Усик – просто неймовірний. Йому 38 років, він природжений важковаговик, але має навички, з яким надважковаговики не знають, як впоратися. Велика повага Усику. Він чудовий приклад для наслідування", – написав Стівенсон у мережі Х.

Нагадаємо, Усик 19 липня в Лондоні нокаутував Даніеля Дюбуа в п'ятому раунді та вдруге в кар'єрі став абсолютним чемпіоном хевівейта.

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