Непереможний чемпіон світу зі США пояснив нокаут від Усика в реванші з Дюбуа: "Просто неймовірний"
Шакур Стівенсон поділився емоціями від перемоги Олександра Усика в поєдинку з Даніелем Дюбуа.
Американський боксер Шакур Стівенссон (24-0, 11 КО) пригадав виступи українця Усика у важкій вазі, де він свого часу був абсолютним чемпіоном світу, як і в надважкому дивізіоні зараз.
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"Цей чувак, Усик – просто неймовірний. Йому 38 років, він природжений важковаговик, але має навички, з яким надважковаговики не знають, як впоратися. Велика повага Усику. Він чудовий приклад для наслідування", – написав Стівенсон у мережі Х.
Нагадаємо, Усик 19 липня в Лондоні нокаутував Даніеля Дюбуа в п'ятому раунді та вдруге в кар'єрі став абсолютним чемпіоном хевівейта.
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