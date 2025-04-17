Чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Девід Бенавідес змінив свою думку щодо можливого бою з Олександром Усиком.

"Ми планували битися з Олександром Усиком у суперважкій вазі. Девід хотів піднятися в дивізіон українця.

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Потім ми зрозуміли, що не готові до цього поєдинку, і вирішили відмовитися від такої ідеї. Але фанати та організації дозволяють такі зустрічі", – поділився Хосе Бенавідес, батько Девіда Бенавідеса, у коментарі Fight Hub TV.

Нагадаємо, Олександр Усик попередньо може провести бій-реванш з Даніелем Дюбуа 12 липня – переговори перебувають у фінальній стадії. Поєдинок планують провести 12 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні.

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