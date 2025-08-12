"Є одне ім'я, яке я вже згадував раніше, і коли ви його називаєте, я бачу себе в бою з ним. Сьогодні. Якщо все буде гаразд з бізнесом і всім іншим, то я та Ентоні Джошуа. Це бій, який я б провів на стадіоні Вемблі.

Це небезпечний бій для моєї спадщини, це небезпечний бій у всіх сенсах. Але це бій, який змусить мене піти в зал і налаштуватися на те, що мені потрібно, щоб піти на війну. Це Ентоні Джошуа. Я знаю, що він готується до бою з Джейком Полом, я не про це кажу. Я кажу про справжній бій", – наводить слова Уорда SecondsOut.

До слова, Андре Уорду зараз 40 років. Востаннє він виходив на ринг у 2017 році, тоді американець нокаутував росіянина Сергєя Ковальова. Впродовж своєї кар'єри Уорд був чемпіоном світу у другій напівсередній (до 76,2 кг) та напівважкій вазі (до 79,4 кг).

Раніше повідомлялося, що у наступному поєдинку Ентоні Джошуа зустрінеться або з блогером Джейком Полом, або з олімпійським чемпіоном 2016 року Тоні Йокою.

