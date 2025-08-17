"Що каже натовп? Усі просто вигукують прізвище Усика. Але я зараз номер один у рейтингу та маю право на тимчасовий титул WBO, який, очевидно, у Паркера. Можливо, це хороший бій. І вся команда сказала, що вони все ще хочуть, щоб я провів більше раундів.

Усі ці бої можуть відбутися, тому це все більш масштабно, а мені лише 20 років. У мене залишилося ще, можливо, 10-15 років кар’єри. Ви ще довго будете бачити моє обличчя. Тому я просто радий показувати себе для вас, хлопці", – наводить слова Ітауми Ring Magazine.

Нагадаємо, Мозес Ітаума відправив у нокаут Ділліана Вайта ще в першому раунді, здобувши свою вже 13-ту перемогу.

