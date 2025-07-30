"Згідно з інформацією з декількох дуже надійних джерел, найкращий боксер Балтімора, Джервонта Девіс, йде на пенсію і більше не буде битися.

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Про це він розповів своїм близьким. Танк, ймовірно, втомився від боксу. Танк буде на пенсії, поки не закінчаться його гроші", – написав промоутер Рік Глейзер у соцмережі X.

Нагадаємо, що нещодавно Девіса знову затримали після побиття своєї дівчини. Джервонту вже звільнили з під варти. Також у 2023 році непереможний боксер отримав умовний термін після ДТП.

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