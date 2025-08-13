28-річний Джарон Енніс дебютує у першій середній вазі проти 32-річного Вісми Ліми з Анголи. Проте американець залишився не надто задоволеним вибором суперника.

"Я дуже здивувався, адже Вісма Ліма – не той суперник, якого я хотів. Я щиро хотів отримати Сергія Богачука або Хесуса Рамоса. З'ясувалось, що тільки Вісма доступний, а решта або з травмами, або мають інші плани. Я радий, що хоча б Ліма погодився на бій, він перебуває у десятці кращих та зараз є чемпіоном IBO", – заявив Енніс в коментарі для YSM Sports Media.

Додамо, що бій між Еннісом та Лімою відбудеться 11 жовтня.

