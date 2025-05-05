Легендарна Інна Осипенко-Радомська розповіла про життя рідних в окупації та постійні обстріли з боку країни-терориста.

Нещодавно Інна Осипенко-Радомська очолила жіночу збірну з веслування для підготовки команди до Олімпіади-2028.

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В інтерв'ю для Спорт 24 п'ятиразова олімпійська чемпіонка розповіла про життя після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

– Новорайськ на Херсонщині, де ви народилися, вкотре стерли з лиця землі. 1920-го його пограбувала й спалила червона армія, у Другу світову – німці, тепер – росіяни. Зараз там хоч якесь життя залишилося?

– З Новорайська ми переїхали, ще коли я не почала ходити. В Ольгівку. Це поруч, п’ятдесят кілометрів. Немає вже села. Постійні обстріли, люди виїхали.

– Ваші рідні потрапили під окупацію?

– Тато, мама, сестра з дітьми, тітка. Всі мої родичі там були. Потім вивозили машинами. Тітка поїхала в Кривий Ріг, сестра, у неї троє дітей, півроку в мене була, зараз у Нідерландах. А тато з мамою переїхали з Ольгівки в сусіднє село. Але й там постійно обстрілюють. Думаємо, як їх перевезти, – заявила олімпійська чемпіонка.

Додамо, що Інна Осипенко-Радомська впродовж кар'єри завоювала одне золото, два срібла та дві бронзи під час виступів на Олімпійських іграх. Більше медалей Олімпіади є лише в Ольги Харлан – українська фехтувальниця здобула 6 нагород.

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