"Сподіваюся, що кожен гравець сам для себе скаже, що зробив усе в цьому матчі. Нехай самі собі дадуть відповідь, чи вони все зробили, щоб ми виграли.

Україна – Сербія – 0:3 – відеоогляд провального матчу проти друзів росіян у Лізі націй з волейболу

Ми старалися, але це волейбол, цього було недостатньо. Немає слів – це все, що можу сказати", – поділився Семенюк в коментарі Суспільному.

Нагадаємо, збірна України неочікувано програла Сербії у матчі волейбольної Ліги націй (0:3). Серби завдяки цій перемозі перервали серію з 8-ми поразок, а Україна втратила шосту сходинку та погіршила шанси на вихід у плей-офф.

Україна сенсаційно програла друзям Росії з дна волейбольної Ліги націй – вихід у плей-офф залежить від останнього туру