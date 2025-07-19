"Немає слів": капітан збірної України з волейболу відреагував на поразку від друзів Росії у Лізі націй
Капітан збірної України з волейболу Юрій Семенюк поділився емоціями щодо поразки від Сербії у матчі Ліги націй.
"Сподіваюся, що кожен гравець сам для себе скаже, що зробив усе в цьому матчі. Нехай самі собі дадуть відповідь, чи вони все зробили, щоб ми виграли.
Україна – Сербія – 0:3 – відеоогляд провального матчу проти друзів росіян у Лізі націй з волейболу
Ми старалися, але це волейбол, цього було недостатньо. Немає слів – це все, що можу сказати", – поділився Семенюк в коментарі Суспільному.
Нагадаємо, збірна України неочікувано програла Сербії у матчі волейбольної Ліги націй (0:3). Серби завдяки цій перемозі перервали серію з 8-ми поразок, а Україна втратила шосту сходинку та погіршила шанси на вихід у плей-офф.
Україна сенсаційно програла друзям Росії з дна волейбольної Ліги націй – вихід у плей-офф залежить від останнього туру