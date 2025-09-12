Небезпечний суперник Дорощука зробив важливу заяву щодо чемпіонату світу з легкої атлетики в Токіо
Мутаз Баршим відмовився від участі у ЧС з легкої атлетики, який візьме старт 13 вересня.
Катарський стрибун у висоту Мутаз Баршим зізнався в Instagram, що досі не відновився після ушкодження, тому змушений пропустити чемпіонат світу 2025 року.
"Хочу почати з того, що я в порядку. Я ціную любов та підтримку від кожного, але, будь ласка, не жалійте мене.
З квітня я борюся з дуже серйозною травмою, і причина, чому я не зробив публічну заяву раніше, це тому, що мені дійсно важко з людьми, які мене жаліють. Я професійний спортсмен, і це лише частина моєї роботи.
Тож я вирішив написати це зараз, тому що я зобов'язаний вам усім дати зрозуміти (що відбувається) і щоб ви почули це від мене.
Я планував зробити Токіо моїм останнім чемпіонатом світу, але, на жаль, моя нога вчасно не зажила. Я віддав все, що міг, але ми не можемо змусити природу і повинні залишатися терплячими, щоб одужати. Тож удачі всім у Токіо", – написав зокрема Баршим.
34-річний Мутаз Баршим є триразовим чемпіоном світу і чотириразовим олімпійським медалістом.
Нагадаємо, що на ЧС-2025 у Токіо від України у секторі для стрибків у висоту будуть змагатися Олег Дорощук (срібний призер фінального етапу Діамантової ліги-2025), а також Дмитро Нікітін та Вадим Кравчук.
