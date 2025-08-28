Росіянин Даніїл Медведєв після вильоту з US Open отримав ще й фінансові санкції.

Безпрапорний несподівано програв французу Бенжамену Бонзі (2:3) та вилетів вже у першому колі. Медведєв звично для себе відзначився неадекватною поведінкою – зламав ракетку, волав на суддю, показував супернику нецензурні жести.

Росіянин-псих сенсаційно вилетів з US Open – зламав ракетку, але публіка була в екстазі (ВІДЕО)

За свої вибрики росіянин отримав штраф у розмірі 42,5 тисячі доларів, інформує AP. З них 30 тисяч доларів за неспортивну поведінку та ще 12,5 тисяч за ламання ракетки.

На жаль, Медведєв таки щось заробить у Нью-Йорку. Організатори US Open виплатять "болотному" психу 110 тисяч доларів призових навіть за такий жалюгідний виступ в одному матчі.

"Турнір великого чле...": Медведєв не один зганьбився на US Open – російська ведуча теж вляпалас