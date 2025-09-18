"Все добре, сподобалося стрибати, публіка та шалена підтримка. Все було супер, але є але. Трішки не вистачило. Якийсь був різнобій у спробах, хоча я була впевнена, що все буде добре. Не знаю, що сталося, яка проблема, але дуже шкода.

Магучіх прокоментувала перемогу на кваліфікації до чемпіонату світу – українка націлилась на вищу планку

Як таких проблем не було. Лише одного разу зірвали мою мітку, і я розгубилася на 1.88 м. Я вже відміряла розбіг як треба і виконала другу спробу вдало. Це був єдиний момент. А так все добре, все спокійно, можливо занадто спокійно. Не знаю, у мене немає слів, що завадило стрибнути вище. Можливо, ось це відчуття, що хочеться пройти кваліфікацію, мене притиснуло.

Адреналіну було саме стільки, скільки треба. Було дуже велике бажання, яке мене затиснуло. Чи не стали на заваді погодні умови? Трішки потрапили під дощ, але, якщо чесно, я навіть не звертала уваги на це. У мене в голові була лише планка, тож було байдуже, що там відбувається: кричать чи не кричать, біжать чи ні. У мене в голові був лише розбіг і все", – поділилась Табашник в інтерв'ю Суспільне Спорт.

Нагадаємо, Катерина у своїй дебютній участі на чемпіонатах світу не змогла подолати кваліфікацію – українці не підкорилась позначка в 1,92 м. Перед цим вона третьої спроби стрибнула на 1.83 м, з другої підкорила планку 1.88 м. Щоправда, позначка 1.92 м багато кому не підкорилась – в підсумку, до фіналу потрапили аж 16 стрибунок, п'ять із них – з роздільного 12-го місця.

Магучіх з одним стрибком вийшла до фіналу ЧС, Левченко також кваліфікувалась – судді ухвалили неординарне рішення