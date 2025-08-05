Олексій Середа поділився почуттями від війни в Україні та розповів про батька, який на фронті.

Український стрибун у воду Олексій Середа, який на нещодавньому чемпіонаті світу виграв срібло у стрибках із 10-метрової вишки, розповів, що перебуває в стані постійного стресу через війну і через батька, який служить у ЗСУ.

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"Я не знаю, чи виживу. Я серйозно, я не жартую. Все можливо. Сьогодні у Миколаєві мій басейн, у якому я тренувався з дитинства протягом п'яти років, частково зруйнований. Іноді ракети летять зовсім близько, і ти не знаєш, чи прокинешся знову.

Я щодня через батька в стресі, намагаюся дзвонити йому якомога частіше, бо перебувати там дуже небезпечно. Здається, сьогодні він за мною спостерігав. Не впевнений, тому що він дуже близько до передової, і я не знаю, чи була в нього можливість за мною спостерігати. Але, думаю, він спостерігав", – цитує Середу Swimming World Magazine.

Срібна медаль Середи стала єдиною у командному заліку збірної України на чемпіонаті світу, який відбувся у Сингапурі.

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