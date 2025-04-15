"Я не знаю нічого стосовно ще одного бою з Полом. Але не впевнений, що це був мій останній бій", – прокоментував чутки стосовно повернення в бокс Майк Тайсон в інтерв'ю talkSPORT.

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58-річний легенда боксу жартівливо відхрестився від заяв свого сина Аміра Тайсона, який заявив, що його батько знову вийде в ринг для фінального поєдинку в кар'єрі.

"Можу вам чесно сказати, що я зараз б'юся тільки зі своїм бухгалтером. Стосовно іншого, то просто я живу своїм життям і почуваюся чудово. Побачимо, що буде далі", – підкреслив Тайсон.

Нагадаємо, що Майк Тайсон провів останній бій з 28-річним Джейком Полом 16 листопада 2024 року. Тоді судді своїм одноголосним рішенням віддали перемогу Полу.

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