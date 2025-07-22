Промоутер Френк Воррен спробував пояснити, чого забракло його підопічному Даніелю Дюбуа в реванші проти Олександра Усика за звання абсолютного чемпіона.

"Усик має неймовірну психологічну стійкість. Це те, що робить його таким, це те, чого Даніель повинен навчитися з цього бою – спробувати набути і розвинути психологічну стійкість, яка є в Усика.

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Треба дотримуватися поставленого завдання, а Даніель розслабився, опустив руки і поплатився за це. Він ще молодий. Не сказав би, що Дюбуа розбили – він просто двічі впав у нокдаун.

Все залежить від стійкості. Все залежить від бажання і прагнення бути кращим, а ще важливіше – вчитися на своїх помилках. Ось що роблять хороші бійці", – цитує Воррена ESPN.

Нагадаємо, для Усика це була лише друга перемога нокаутом у супертяжах. Попередня була також проти Дюбуа 2 роки тому.

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