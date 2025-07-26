Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс після матчу поділився думками про звитягу над Нідерландами у товариському матчі.

– Друга гра і друга перемога сьогодні. Які емоції щодо цієї гри?

– Перше і найважливіше в цій частині підготовки до пре-кваліфікації, до наших наступних ігор – потрібно зробити акцент на якості гри. В атаці – якість, хороші рішення, не поспішати. А в захисті – сильна гра, послідовність і, скажімо так, фізична міць. Грати у фізичний баскетбол, агресивний баскетбол.

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Я хотів би сказати, що я навіть не очікував, що сьогодні ми зіграємо непогано. Було як на американських гірках: близько трьох-чотирьох хвилин дуже гарна робота з терпінням, з емоціями, з виконанням. А потім за півтори хвилини ми втрачаємо все те, що робили раніше. А потім ми починаємо спочатку.

Ми повинні стабілізувати гру. І скажімо, трохи розумніше грати, трохи більше фізично підготовленими, трохи більше контролювати емоції. І все буде гаразд.

– Сьогодні команда зробила 28 результативних передач. Вчора – 20. Ви задоволені цим моментом, тим, як команда рухає м’яч?

– І так, і ні. Тому що вчора, наприклад, коли ми жахливо грали перші дві чверті, було близько трьох чи чотирьох результативних передач. І весь час, звичайно, ми намагаємося говорити, що треба грати як команда, грати разом. І дуже важливо від гравців, як вони читають ситуації, як ми ухвалюємо рішення, – цитує Багатскіса ФБУ.

Нагадаємо, що збірна України проводить підготовку до пре-кваліфікації на ЧС-2027. В рамках збору "синьо-жовті" двічі обіграли команду Нідерландів, перша гра завершилася з рахунком 90:86, другу українці виграли 85:81.

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